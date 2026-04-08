İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğuyla karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası verilerine göre sabah saatleri itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçülürken, bu oran Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 seviyesine kadar çıktı.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu bölgelere bağlanan ana ve ara yollarda trafik yavaş seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk gözlenirken, sahil yolunda da aynı güzergahta araçlar yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunun Altunizade mevkisindeki trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ederken, TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde başlayan yoğunluğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzandığı, ayrıca Sultanbeyli ile Ataşehir arasında da araç trafiği yaşandığı görülüyor. Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy ve Ümraniye güzergahında ulaşım ağır seyrediyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Sefaköy, İncirli ile Haliç Köprüsü güzergahlarında trafik yavaş ilerliyor.