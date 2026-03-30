Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sağanak yağış nedeniyle sarı alarm verildi. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilen rapora göre, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yüzünü gösterecek.
YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI DAHA GELİYOR
Mevcut yağışlı havanın ardından yurdun yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin daha etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren Türkiye'ye giriş yapacak olan bu yeni dalga, cumartesi gününü de içine alacak şekilde 81 ilin tamamında etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu birçok il için peş peşe sağanak uyarıları yapıldı.
TOPLU TAŞIMAYA YAĞMUR ETKİSİ
İstanbul’da Mecidiyeköy metrosunun alt geçidini su bastı.Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metro ulaşımını kullanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
TRAFİK FELÇ OLDU
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağmurlu havanın da etkisiyle ulaşım çileye dönüştü, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
SEFERLER İPTAL
İstanbul ve Bursa'da etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağış, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO'nun bugün yapılması planlanan birçok seferi iptal edildi.