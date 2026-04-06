İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Yürütülen incelemeler sonucunda, şüphelilerin ikamet izni başvuruları sırasında kurumlara sunulan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları belirlendi. Şahısların ayrıca tamamen sahte evrak düzenledikleri ve gerçeği yansıtmayan içeriklere sahip taahhütnameler hazırlayarak işlem yaptıkları saptandı.
Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin netleştirilmesinin ardından İstanbul merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.
441 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLİYOR
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, şüphelilerin hazırladığı sahte belgeler aracılığıyla usulsüz şekilde ikamet izni alan kişiler de tespit edildi. Bu yöntemle ikamet izni alan 441 kişinin mevcut izinlerinin iptal edildiği ve sınır dışı edilmeleri için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.