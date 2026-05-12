Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa'da 4 adres ile 2 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, aramalarda 932 kilo 450 gram uyuşturucu hap, 114 kilo 600 gram toz pregabalin maddesi, 731 kilo 800 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 10 makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu hap üretimini organize ettikleri, dağıtım ve para akışını sağladıkları, daha önce ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 15 şüpheli hakkında da Başsavcılıkça gözaltı kararı verildi.