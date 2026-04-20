İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmini değerlendirmelerinin ardından İstanbulluları beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan resmi açıklamada, kent genelinde etkili olacak yağışlı sistemin rotası ve sıcaklık değişimleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Valiliğin açıklamasına göre, İstanbul geneli yarın (salı) akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Özellikle 22 Nisan Çarşamba günü yağışların Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı ile çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlı sistemle birlikte kentteki hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak. Çarşamba günü termometrelerin mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşmesi beklenirken, sıcaklıkların 24 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor. Kenti serinletecek yağışlı havanın ise 23 Nisan Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.