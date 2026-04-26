M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında bulunan makas bölgesinde, yer altı suyu akış hızının beklenmedik şekilde artması üzerine acil onarım çalışmaları başlatıldı.

RAYLARA ZARAR VERDİ

Su sızıntısının tünel yapısındaki ray hattına zarar verdiğini tespit eden Metro İstanbul ekipleri, hattın güvenli bir şekilde işletilmeye devam edebilmesi amacıyla teknik inceleme ve hasar tespit sürecini devreye aldı.

Yapılan teknik incelemelerin ardından bölgede kalıcı onarım çalışmalarına geçileceği bildirilirken, bu süreçte yolcuların mağdur olmaması adına ulaşım planlamasında köklü bir değişikliğe gidildi. Çalışmalar boyunca Çağlayan ile Mahmutbey arasındaki seferlerin Nurtepe İstasyonu üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Hattın bu bölümündeki ulaşım aksamasının minimuma indirilmesi hedefleniyor.

ÜCRETSİZ İETT SEFERLERİ KONULDU

Metronun hizmet veremediği Nurtepe ve Mecidiyeköy istasyonları arasındaki ulaşım ise ücretsiz İETT seferleriyle destekleniyor. Öte yandan, Yıldız ile Mecidiyeköy arasındaki seferlerin mevcut düzeninde, herhangi bir aksama yaşanmadan devam edeceği belirtildi. Gece metrosu uygulamasının ise onarım tamamlanana kadar yalnızca Çağlayan ve Mahmutbey istasyonları arasında hizmet vereceği duyuruldu.

Metro İstanbul yetkilileri, onarımın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederken, güncel durumla ilgili bilgilendirmelerin kurumun resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden düzenli olarak paylaşılacağını vurguladı.