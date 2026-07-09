Koç Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan 30. İstanbul Tiyatro Festivali, programından ipuçları vermeye devam ediyor…

Geçtiğimiz günlerde iki yeni oyun daha açıklandı…

‘BU İŞTE BİR KADIN VAR’

Festivalde bu yıl da sahne sanatları alanında kadın üretimini ve kadın bakış açısını daha görünür kılmak adına ‘Bu İşte Bir Kadın Var’ başlığı altında iki oyun yer alacak…

Bu seçki, 6 yıldır Odeabank’ın tema sponsorluğunda izleyicilere sunuluyor. Konusunu ya kadın hikayelerinden alıyor ya da kadın yazar, yönetmen ve oyuncuların öne çıktığı oyunlardan oluşuyor…

Harbiye Açık Hava’da sahnelenecek

Yngvild Aspeli’nin Paola Rizza ile birlikte yönettiği; olağandışı bir sahne tasarımı ve dramaturjiye sahip’Bir

Bebek Evi’ 14-15 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

EN CESUR UYARLAMA

Bu yılki seçkide ‘Bir Bebek Evi’ ve ‘Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı’ oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Henrik Ibsen’in modern tiyatronun başyapıtları arasında yer alan klasiği Nora, Bir Bebek Evi, bugüne kadarki en cesur uyarlamalarından biriyle festivalde yer alacak.

Norveçli yönetmen, oyuncu ve kukla sanatçısı Yngvild Aspeli, hiper-gerçekçi insan kuklaları, örümcek ve kuş imgeleriyle oyunun tekinsiz atmosferini fantastik bir boyuta taşıyacak…

Stangali’nin izini süren oyun

Zeynep Özden ve Elif Sözer’in proje tasarımını ve yönetmenliğini üstlendiği, Çiğdem Erdöl’ün yazdığı Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı, İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali’nin kayıp izlerini sahnede yeniden sürecek…

Sahnede İvi Stangali’nin farklı zamanlarına, kırılmış benliklerine ve hafızasında saklı kalan anılarına Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman hayat verecek… Oyun, 3-4 Kasım’da Arter Karbon’da; 17 Kasım’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.