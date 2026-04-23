Yangın, çevrede bulunan bir inşaat firmasına ait su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay, dün saat 13.45 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracını Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde durdurdu. Bir süre araç içinde kalan sürücü ve annesi, motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine panikle araçtan indi.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. Sürücü çantasını alarak araçtan inerken, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada çevredeki iş yeri sahibi Doğan Solmaz ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.



Ancak yangın, yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Alevler, olay yerinden geçen bir inşaat firmasına ait su tankerinin devreye girmesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayı anlatan Doğan Solmaz, aracın rampada hararet yaptığını belirterek, “Sürücü bunu araç içindeyken fark etmemiş. Dükkanın önünde durunca müşteri sandım. Annesini panik içinde indirince yangını anladık. Ardından mahalledeki inşaatçı arkadaşlardan yardım istedik” ifadelerini kullandı.