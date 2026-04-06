Olay, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletle gelen siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk K. ve Dilek K.’ye ait oto galerinin önüne gelerek araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

VİLLAYA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER

Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin Levent Mahallesi’nde bulunan villaya yöneldiği belirlendi. Şüpheliler, Selçuk K. ile Dilek K.’nin yaşadığı villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kundaklama ve silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli şüphelilerden birinin oto galeriye benzin döktüğü ve ardından ateşe verdiği, araçların alevler içinde kaldığı görülüyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüphelinin bir süre sonra ateş açtığı ve ardından motosikletle kaçtığı anlar yer alıyor.

TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemelerinde Selçuk K.’nin 64, Dilek K.’nin ise 37 suç kaydı bulunduğu, toplamda çiftin 101 suç kaydının olduğu belirlendi. Selçuk K.’nin daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü, bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ve sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca Selçuk K.’nin olaydan önceki gün öğle saatlerinde telefonla tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı ve emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.

HAKLARINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Selçuk K.’nin ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, bu işletmelerle ilgili uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 48 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu, tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Denetimlerde iş yeri yetkilileri ile polis arasında sık sık gerginlik yaşandığı, Dilek K.’nin denetim ekiplerine zorluk çıkardığı ve “görevli memura mukavemet” suçundan işlem gördüğü belirtildi.

Araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle vatandaşların çiftten şikayetçi olduğu, ayrıca bir çalışanın tehdit edildiğine yönelik başvuru bulunduğu kaydedildi. İşletmelerin borçları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmak istendiğinde görevlilere mukavemet edildiği, işlemlerin polis eşliğinde gerçekleştirildiği ve sonrasında kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle de haklarında işlem yapıldığı tespit edildi. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.