İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma doğrultusunda yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında, 15 Ocak’ta Kağıthane’de aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Burak Tunçel cinayeti mercek altına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLİ LİDERDEN TALİMAT

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan incelemelerde, saldırganların hakkında kırmızı bülten bulunan ve yurt dışında firari olan bir çete elebaşından talimat aldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.