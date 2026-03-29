Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan bir dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinde bulunanlar yara almadan kurtulurken, o sırada pide kuyruğunda bekleyen S.K. (39) sırtından ve kolundan vurularak yaralandı. Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

HUSUMET SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayın taraflar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. İddiaya göre dönerci S.D., olaydan önce H.K.’nin iş yerine giderek silah çekti ve yaşanan tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı. Bu gelişmenin ardından H.K.’nin kardeşi B.K., motosiklet sürücüsü I.A. ile birlikte S.D.’nin iş yerine gelerek silahla ateş açtı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, H.K., kardeşleri B.K. ve T.K. ile motosiklet sürücüsü I.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan incelemede taraflar arasında yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesi bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, “kasten yaralama”, “silahlı tehdit”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.