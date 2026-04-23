Türkiye’nin kalp ve damar sağlığı konusunda önde gelen merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin 20 bin 854 metrekarelik arsası satışa çıkarıldı. Hastane bir süre önce Kartal’da E-5 üzerinde yapılan yeni tesislerine taşınmıştı. Eski yerindeki arazisi ise müteahhitlerin iştahını kabartıyordu. Özelleştirme kapsamında eski Kartal Yavuz Selim ve Şişli Etfal Hastanesi arazileri de var. Yurdun dört bir yanındaki 55 taşınmazın özelleştirilmesi kararlaştırılmış ve bu gayrimenkullerin ada parsel numaraları 17 Mart 2026 Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Ancak tapu kayıtları incelenmeden bu yerlerin hangisi olduğu belirlenemedi. Yapılan araştırmada 55 taşınmaz arasında İstanbul’daki 3 hastane arazisinin de olduğu ortaya çıktı. Bu araziler listede ‘Kadıköy Merdivenköy-Mecidiye, Kartal Soğanlık-Yukarı ve Şişli Teşvikiye’ olarak yer aldı.

Eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yer alıyordu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Koşuyolu Hastanesi binaları ve arazisinin satılacak olması TBMM gündemine de getirildi. CHP, İYİ Parti ve DEM Milletvekilleri, bu taşınmazın geçmişte bağışlarla ve kamusal amaç için halkın kullanımına sunulduğunu belirtti. Vekiller, bağış yoluyla kamuya kazandırılan bir taşınmazın amaca aykırı biçimde satılamayacağını savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Bu satışlar kıyı bölgelerinde, kamu alanlarını kapsıyor. Daha sonra alınan bir kararla da Balıkesir’deki ’General Balcı Çamlığı’ da satışa çıkarıldı. Halkın nefes aldığı spor ve piknik yaptığı 135 dönümlük alanı da satıyorlar. Birileri alıp AVM rezidans diker, geriye sadece beton kalır” ifadelerini kullandı.