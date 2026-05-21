Gece saatlerinde yaşanan olayda, konsept kurallarına uygun olmadığı öne sürülen kıyafet nedeniyle müşteri ile işletme çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerilim, kavgaya dönüştü.

İŞLETME SAHİBİ VURULDU

İddialara göre tartışmanın devamında silah kullanıldı ve Ruby İstanbul ile Ruby Mare Bodrum’un sahibi Ali Ünal vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TANINMIŞ İŞLETMECİLER ARASINDA YER ALIYOR

Ali Ünal, uzun yıllardır İstanbul ve Bodrum eğlence sektöründe faaliyet gösteren tanınmış işletmeciler arasında yer alıyordu. Sahibi olduğu Ruby İstanbul ve Ruby Mare Bodrum ise gece hayatının popüler mekanları arasında gösteriliyor.