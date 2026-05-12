İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı. Bugün öğle saatlerinde 26°C ile adeta yaz havası yaşayan İstanbulluları, akşam saatlerinden itibaren sert bir sıcaklık düşüşü ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 15°C'ye kadar gerileyecek. Rüzgarın saatte 40 kilometre hıza ulaşması beklenirken, metrekareye 5 kilograma kadar yağış düşeceği tahmin ediliyor. AKOM yetkilileri, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde görülecek bölgesel sağanak geçişlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞEMSİYELERİNİZ EL ALTINDA OLSUN

Önümüzdeki günlerde de İstanbul'u değişken bir hava trafiği bekliyor. AKOM'un paylaştığı haftalık veriler, serin ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini gösteriyor:

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sabah saatlerinde yağmur geçişleri görülecek (2-5 kg yağış).

14 Mayıs Perşembe: Sıcaklıklar sert düşerek 11-17°C bandına inecek ve gün boyu aralıklı yağmur etkili olacak.

15-16 Mayıs (Cuma-Cumartesi): Yağış ara veriyor; az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle sıcaklıklar tekrar 24°C seviyelerine çıkacak.

Hafta Sonu Sonu ve Pazartesi: Pazar gününden itibaren yağışlı hava şehre geri dönüyor. Hem Pazar hem de Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak.

Deniz suyu sıcaklığının 15°C olduğu İstanbul'da, hafta boyunca nem oranının %45 ile %85 arasında değişmesi öngörülüyor. Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerinin neden olabileceği sağlık sorunlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.