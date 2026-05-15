Modern araştırmalar, mutluluğun sadece dış koşullara değil, kişinin dikkatini nereye yönlendirdiğine de bağlı olduğunu gösteriyor. Psikologlara göre “aktif minnettarlık” alışkanlığı, beynin çalışma şeklini olumlu yönde değiştirebiliyor.

BEYİN OLUMSUZA ODAKLANIYOR

Uzmanlar, insan beyninin doğal olarak sorunlara ve tehlikelere daha fazla dikkat ettiğini belirtiyor. “Olumsuzluk önyargısı” adı verilen bu durum, stresin artmasına neden olabiliyor. Ancak düzenli şükran pratiği sırasında beynin karar verme ve duyguları dengeleme bölgesi daha aktif çalışırken, kaygıyla bağlantılı bölgelerin etkisi azalıyor.

MUTLULUK HORMONLARI DEVREYE GİRİYOR

Araştırmalar, minnettarlık hissinin dopamin ve serotonin üretimini artırdığını ortaya çıkardı. Böylece kişi, sorunlardan çok olumlu gelişmelere odaklanmaya başlıyor.

“ÜÇ İYİ ŞEY” YÖNTEMİ ÖNERİLİYOR

Psikolog Mark Travers, şu 3 önemli şeyi yapmayı öneriyor:

Gün içinde yaşanan 3 olumlu şeyi yaz: Örneğin küçük bir an, bir sohbet, güzel bir koku gibi somut olaylar.

Neden olduğunu düşün: Her olumlu olayın nasıl ve neden gerçekleştiğini kısaca açıklamaya çalış.

Düzenli tekrar et: Her gece 1 hafta boyunca yapmak, zihnin odaklanma şeklini değiştirmeye yardımcı olabilir.

İLİŞKİLERİ VE ÖZ SAYGIYI DESTEKLİYOR

Uzmanlar, minnettarlık alışkanlığının kişinin öz saygısını artırdığını ve ilişkileri güçlendirdiğini söylüyor. Sürekli kıyaslama yapmak yerine sahip olunan şeylere odaklanmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı ifade ediliyor.