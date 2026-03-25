İzmir’in Bayraklı ilçesinde, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ile işten çıkarıldığını iddia eden bir kadın arasında sokakta gergin anlar yaşandı. Belediye bünyesinde çalışırken iş akdi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun "04 kodu" (belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi) ile sonlandırılan kadın, kayıt altına aldığı videoda Sandal’a tepki gösterdi.
Kadın, sokakta gördüğü Sandal'a "Ekmeğimle oynadın" şeklinde tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Şahsın "Sana hakkım helal olmasın" diyerek beddua ettiği görüntüler kısa sürede yayıldı. Serdar Sandal cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.