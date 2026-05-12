Japonya'dan gelen son bilimsel bulgular, gece sahillerimizi aydınlatan masum sokak lambalarının deniz ekosistemi için nasıl ölümcül bir tuzağa dönüştüğünü gözler önüne serdi. Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırma, özellikle beyaz LED ışıkların su altındaki canlıları adeta hipnotize ettiğini ortaya koydu.

KURTULAMADIKLARI BİR DÖNGÜYE GİRİYORLAR

Liman ve kıyı şeritlerindeki güçlü aydınlatmalar, halk arasında "deniz piresi" olarak bilinen binlerce amfipodu aynı noktaya hapsediyor. Milyonlarca yıldır karanlıkta yön bulmaya programlanmış olan bu küçük canlılar, yapay ışık hüzmesiyle karşılaştıklarında rotalarını kaybediyor. Bilim insanlarının "ölüm çemberi" adını verdiği bu fenomende, amfipodlar ışığın vurduğu noktada saatlerce dairesel hareketler yaparak enerjilerini tüketiyor.

AVCILAR İÇİN ADETA AÇIK BÜFE ETKİSİ

Bu dairesel hapis hayatı sadece enerji kaybına değil, aynı zamanda ekosistem dengesinin bozulmasına da yol açıyor.

Karanlıkta geniş alanlara yayılarak gizlenen deniz pireleri, ışık altında bir araya toplanarak hedef haline geliyor. Savunmasız kalan deniz pireleri şaşkın bir halde ışık altınd hapis kalıyor. Hareketsiz ve şaşkın halde dönüp duran binlerce canlı, bölgedeki balıklar için korunmasız birer "açık büfeye" dönüşüyor. Yapay ışıklar, canlıların kadim navigasyon sistemlerini bozarak onları doğal yaşam döngülerinden koparıyor.

Uzmanlar, kıyı bölgelerindeki kontrolsüz ışık kullanımının denizdeki biyoçeşitlilik üzerinde geri dönülemez izler bırakabileceği konusunda uyarıyor. Sahil aydınlatmalarında yapılacak revizyonlar, bu küçük canlıların "ölüm dansına" son verebilir.