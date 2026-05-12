Afyonkarahisar Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, CHP’den ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı. Şahin, partiden istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Şahin, “Partiden bir yere ayrıldığımız yok, görevimizin başındayız. Bu söylentiler, Burcu Başkan ile aramızın iyi olmasından kaynaklanmış olabilir. ‘O geçtiyse Hüseyin Başkan da geçer’ diye düşünülmüş ama böyle bir durum yok” dedi.

Parti içinde istifa edenler olduğunu hatırlatan Şahin, “İstifa edenler oldu, onlar için hayırlısı olsun. İki yıl birlikte çalışma fırsatı bulduk, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin herhangi bir partiyle görüşme yapmadığını da dile getiren Şahin, benzer iddiaların daha önce de gündeme geldiğini belirterek, “Ekim ayında da böyle söylentiler çıkmıştı. O zaman da aynı şeyi söyledik, şimdi de söylüyoruz: Hiçbir yere gitmiyoruz. Üç yıl daha görev süremiz var ve bu süre boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ne hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

