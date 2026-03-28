Kamu görevinden ayrılan ancak emeklilik haklarını memur statüsünde devam ettirmek isteyen binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "isteğe bağlı iştirakçilik" sistemi sayesinde, istifa eden memurların kendi primlerini ödeyerek Emekli Sandığı çatısı altında kalabileceğini belirtti.

Karakaş, bu haktan yararlanabilmek için gerekli olan teknik detayları ve başvuru sürecindeki önemli uyarıları Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında paylaştı.

MEMURİYE SONRASI EMEKLİLİK İÇİN 10 YIL ŞARTI

Emekli Sandığı üzerinden emeklilik planı yapanlar için en temel kriterin hizmet süresi olduğunu ifade eden Karakaş, herkesin bu sistemden faydalanamayacağını vurguladı. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre; kanunla belirlenen kurumlarda en az 10 yıl fiili olarak çalışmış olmak gerekiyor.

Bu 10 yıllık sürenin hesaplanmasında; ücretsiz izinler, borçlanılan süreler veya yıpranma payları dikkate alınmıyor. BOTAŞ, TPAO ve TÜPRAŞ gibi özel statülü kurumlardaki süreler belirli şartlarla hesaba dahil edilirken, kurumun özelleştiği ve sermaye payının %50’nin altına düştüğü tarihten sonraki çalışmalar kapsam dışı kalıyor.

BU DURUMDA OLANLAR SİSTEMDEN YARARLANAMIYOR

İsa Karakaş, sistemin "kırmızı çizgilerini" de net bir şekilde çizdi. Bazı özel durumların bu hakkı tamamen ortadan kaldırdığını belirten Karakaş, şu grupların kapsam dışı olduğunu hatırlattı:

"Her ne kadar bir hak tanınsa da bazı kırmızı çizgiler mevcuttur. Aşağıdaki durumlarda olanlar bu sistemden faydalanamaz:

İhraç Edilenler: Devlet memurluğundan çıkarılanlar bu haktan mahrumdur.

Ağır Suç İşleyenler: Yüz kızartıcı suçlar (zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik vb.) veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar.

Olağanüstü Durum İhlalleri: Savaş, seferberlik veya afet bölgelerinde görevini izinsiz bırakanlar.

Zorunlu Sigortalılar: Hâlihazırda başka bir işte (SSK veya Bağ-Kur) zorunlu olarak çalışanlar.

Emekli Maaşı Alanlar: Zaten kendi çalışmasından dolayı bir emekli aylığı alanlar sisteme dâhil edilemez."

BAŞVURU İÇİN "ALTI AY" KRİTİK EŞİK

Sürecin en hassas noktasının zaman yönetimi olduğunu ifade eden Karakaş, treni kaçırmak istemeyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Başvuru süreciyle ilgili şu teknik detaylara dikkat çekti:

"Eğer şartlarınız uygunsa, zamanla yarış başlıyor demektir. Treni kaçırmamak için şu sürelere dikkat etmelisiniz:

-Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapmalısınız.

-Ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başladıysanız, o işten ayrıldığınız tarihten itibaren yine 6 aylık süreniz başlar.

-Başvurunuzu Ankara Sıhhiye’deki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına bir dilekçe ile yapmanız yeterlidir.

-Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçiliğiniz, dilekçenizin kuruma ulaştığı ayı takip eden ay başında resmen başlar..."

EMEKLİ İKRAMİYESİ DETAYI

Açıklamalarını memurlara bir çağrıda bulunarak tamamlayan Karakaş, doğru zamanda yapılan başvurunun maddi kazanımlarına değindi:

"Memuriyetten ayrıldıktan sonra bile memuriyetten emekli olma fırsatınızı zamana kurban etmeyin! 6 aylık başvuru süresini ajandanıza not edin; eksik keseneklerinizi tamamlayarak hak ettiğiniz huzurlu emekliliğe kavuşun. Maaş ile birlikte şartlarınız tutuyorsa fiilî hizmetleriniz için ayrıca emeklilik ikramiyesi almayı da unutmayın…"