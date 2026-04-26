İtalya’da yeni bir hakem krizi patlak verdi… Milano Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi hakkında “spor dolandırıcılığına iştirak” suçlamasıyla üç ayrı olay kapsamında soruşturma başlatıldı. Gianluca Rocchi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden istifa etti.

İŞTE O MAÇLAR

Rocchi’nin, 20 Nisan 2025’te oynanan Bologna-Inter maçına Andrea Colombo’nun atanmasını sağladığı, Inter tarafından istenmeyen hakemlerden biri olarak gösterilen Daniele Doveri’yi Milan-Inter yarı finaline atayarak sonraki kritik maçlarda görev almasını engellediği ve Udinese-Parma maçında VAR protokolünü ihlal ederek hakemi Udinese lehine penaltı vermeye yönlendirdiği öne sürüldü.

İSTİFA ETTİ

Soruşturma sonrası istifa eden Rocchi şunları söyledi: "Bugünkü olayla ilgili olarak soruşturma ve İtalya Hakemler Birliği'nin iyiliği için görevimden ayrılıyorum. Ailemle paylaştığım bu acı ve zor karar, yargı sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak içindir ve eminim ki bu süreçten yara almadan ve eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağım."