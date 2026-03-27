Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'yı yenen İtalya finaldeki rakibini beklemeye başlamıştı. Yarı finalin diğer ayağında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, Galler'i penaltı atışlarında eleyerek finale çıktı ve İtalya'nın rakibi oldu. Bosna Hersek maçını izleyen İtalyan oyuncular ve teknik heyetinin maçın bitişinin ardından yaşadığı sevinç gündem oldu. İtalya Milli Takımı oyuncusu Federico Dimarco'nun yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü.

Bu aşırı kutlama, Bosna Hersek taraftarları tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi. Bosna Hersek takım kaptanı Edin Dzeko da konuyla ilgili konuşarak, ''Onlar Zenica'ya büyük favori sıfatıyla gelecek. Ama biz ne yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Küçümsenmeyeceğimizi herkese göstereceğiz'' dedi.