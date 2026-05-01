Ali Can POLAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen MAST İzmir Boat Show’un lansman toplantısında sektör vergi ve artan üretim maliyetlerinden yakındı.

YERLİYE VAR

Yerli tekne üreticisinin zor durumda olduğunu belirten Tekne Yat Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Erhan Görnü, ithal teknedeki sıfır vergi politikasını eleştirerek “İlla bir vergi gelecekse ithal tekneler vergilendirilsin. Maalesef kamu Ankara’dan bakıp denizi tanıyamıyor. Yerli tekne üretimine uygulanan vergi ithale uygulanmıyor. Müşteri de ithal tekne alıyor, paramız yurt dışına gidiyor. Maliyetler sebebiyle üreticiler de yurt dışına kaçıyor” dedi. Teknenin lüks olduğu algısını yıkmak gerektiğini söyleyen Tekne İmalatçıları Derneği Başkanı Hüseyin Akduman ise “Çok uzak değil pandemiden önce bir doktorumuz tekne alabiliyordu” diye konuştu.