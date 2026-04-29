İzdivaç programlarıyla tanınan ve “fenomen gelin adayı” olarak hafızalara kazınan Hanife Gürdal, aşk hayatındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürdal, bu kez aldığı sürpriz evlilik teklifiyle dikkat çekti.

YENİDEN EVLENİYOR

Geçtiğimiz yıl “sıkıldım” diyerek Kemal Ayvaz ile evliliğini noktalayan Gürdal’ın, bir süredir Okan Kurt ile birlikte olduğu biliniyordu. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Gürdal, sevgilisinden aldığı teklifi takipçileriyle paylaştı.





''BEN EVLENİYORUM, HABERİNİZ OLSUN''

Ebru Gündeş’in “Evet” şarkısı eşliğinde evlilik teklifi alan Hanife Gürdal, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Gürdal paylaşımına ise, “Ben evleniyorum, haberiniz olsun.” notunu ekledi.

''SENİNLE ÇADIRDA DA YAŞARIM''

Hanife Gürdal evlilik teklifi aldığı anları paylaşarak şu notu düştü:

''Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldığı için hayatı kendisine zehir etmeden 5 dakika önce. Şimdi çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım.''