Beyaz et fiyatlarındaki artış Ramazan sonrası başlayan hareketlilik, havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandı. Özellikle mangallık ürünlere talebin artması, tavuk kanadı ve pirzola fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Ulusal zincir marketlerde şubat ayında 200 TL olan ızgaralık tavuk kanadının kilosu, nisan sonunda 299 TL’ye çıktı. Böylece kanattaki artış yüzde 502ye yaklaştı.

Aynı dönemde tavuk pirzola yüzde 24,3 artışla 160 TL’den 199 TL’ye yükseldi. Baget fiyatı 119 TL’den 145 TL’ye, bütün tavuk ise 95 TL’den 125 TL’ye çıktı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NEDENİNİ AÇIKLADI

Ekonomim’den Veysel Ağdar’ın haberine göre, sektör temsilcileri, fiyat artışında yem, enerji, lojistik ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra mevsimsel talep artışının da etkili olduğunu ifade ediyor. Havaların ısınmasıyla beraber mangal sezonunun açılması, özellikle kanat ve pirzola gibi parçalı ürünlerde fiyat baskısını artırdı.

Prestij Kasap İşletmecisi Samed Burultay, Ramazan öncesinde beyaz et fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam geldiğini, Ramazan boyunca fiyatların sabit tutulduğunu belirtti.

Burultay, şubat-nisan döneminde üretici fiyatlarında yüzde 30’a yakın artış yaşandığınısöyledi.

Toptan tarafta da fiyatların yükseldiğini dile getriren Burultay, kanadın kilosunun 210 TL’den 240 TL’ye, pirzolanın ise 150 TL’den 200 TL’ye çıktığını aktardı. Bu artışların kısa süre içinde perakende raf fiyatlarına da yansıması bekleniyor.