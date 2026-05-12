Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zafer Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen E.Z., A.G., A.O., M.A., S.K. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bölgedeki ormanlık alanda arama yapan ekipler, 53 bin 295 sentetik uyuşturucu hap, 13 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden S.K.’nin, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.