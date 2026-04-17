Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ve gıdada hile yapan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, İzmir'de bir gıda skandalı daha gün yüzüne çıktı.
DANA PİDE HARCINDAN ÇIKTI
Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimler sonucunda, İzmir'in Çiğli ilçesinde hizmet veren "Dönerci Ali'nin yeri" isimli işletmeden alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi. Yapılan analizler neticesinde, menüde "dana pide" olarak satışa sunulan ürünün harcında tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.