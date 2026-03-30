Jannik Sinner, Indian Wells’in ardından Miami Açık’ta da şampiyonluğa ulaştı. İtalyan raket, finalde Jiri Lehecka’yı 6-4’lük iki setle geçerek kupaya uzandı.

Sinner, 2017’de Roger Federer’den sonra "Sunshine Double" yapan ilk isim olurken; Masters 1000 tarihinde bu ikilemeyi tek bir set bile kaybetmeden başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

FEDERER'DEN SONRA İLK

Erkekler tenisinde aynı sezon içerisinde hem Indian Wells hem de Miami'yi kazanan son isim 2017 yılında Roger Federer olmuştu. Sinner ise, her iki turnuvada da tek bir set bile kaybetmeden bu ikilemeyi başaran ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Dünya iki numarası Sinner, Masters turnuvalarında üst üste 34 set kazanarak Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın ardından, Masters turnuvalarına üst üste üç şampiyonluk elde eden üçüncü erkek oyuncu oldu.