Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD ziyareti, diplomatik temaslardan ziyade Beyaz Saray’daki tartışmalı görüntülerle dünya gündemine oturdu.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde paylaşılan karelerde, Takaichi’nin Devlet Yemek Salonu’nda dans ettiği anların ilk sırada yer alması, Japonya’da şok etkisi yarattı. Eğlenceli anlar olarak servis edilen görüntüler, kısa sürede siyasi bir krizin fitilini ateşledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Japon sosyal medya kullanıcıları Başbakan Takaichi’yi eleştiri yağmuruna tuttu. Binlerce kullanıcı, bu tavrı "yürüyen ulusal rezalet" sözleriyle nitelerken; Pearl Harbor ve Nagasaki gibi tarihi travmalara atıfta bulunarak, "Bu acıları hatırladıktan sonra o salonda nasıl dans edersiniz?" tepkisini gösterdi.

TRUMP'TAN PEARL HARBOR GÖNDERMESİ: TAKAİCHİ SESSİZ KALDI

Ziyaretin en gergin anlarından biri de basın mensuplarının soruları sırasında yaşandı. Donald Trump’ın, İran operasyonuyla ilgili müttefiklerine haber vermemesini savunurken, "Sürpriz konusunda Japonya'dan daha iyisini kim bilebilir? Bana neden Pearl Harbor'dan bahsetmediniz?" ifadelerini kullanması buz kesti. Trump’ın bu alaycı tavrı karşısında Takaichi’nin sessiz kalması, İngiliz basınında "Trump Japonya ile alay etti" şeklinde yorumlandı.

"DÜNYA BARIŞINI SAĞLAYACAK TEK KİŞİ" SÖZÜ TEPKİLERİ ARTIRDI

Eleştirilerin bir diğer odak noktası ise Takaichi’nin Trump hakkındaki övgü dolu açıklamaları oldu. Başbakan'ın, geçmişte Nagazaki’ye atom bombası atan ülkenin lideri için "Dünya çapında barışı sağlayabilecek tek kişi" nitelendirmesini yapması, Japon halkı tarafından "tarihi gerçeklere ve ulusal onura aykırı" olarak değerlendirildi.