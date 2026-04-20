Yerel saatle öğleden sonra saat dört civarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem Japonya'nın Aomori bölgesini sarstı. Depremin merkez üssü Sanriku açıklarında, derinliği 10 kilometre oldu. Depremin şiddeti başta 7.4 olarak ölçülürken son açıklamalara göre 7.3 büyüklüğünde olduğu kesinleştirildi. Deprem başkent Tokyo'da hissedildi. Depremden sonra 3 metre büyüklüğünde bir tsunaminin Iwate bölgesine varmasının beklendiği duyuruldu. Bölge sakinlerinin acilen bölgeyi boşaltması ve yüksek yerlere gitmeleri emredildi. Japon Devlet Basını NHK'ye göre tsunami kıyılara vurmuş olabilir.

