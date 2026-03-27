Türkiye, İngiltere’den 20 Eurofighter (EF) savaş uçağı almak için anlaşmayı yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 uçak ve mühimmatı için 5.4 milyar İngiliz sterlini (318 milyar TL) ödeneceğini açıkladı. Ödemeler yılık taksitlere bölünecek. 110 Türk pilot ve teknisyeni İngiltere’de eğitilecek. Uçakların yedek parçalarının üretim ve teslimi de İngiliz şirketlerince güvence altına alındı. 27 milimlik top, bomba kitleri ve Meteor, Harpoon, Penguin gibi 19 ayrı füze monte edilebilen uçakların fiyatı ekipmanlarına göre değişiyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in önergesine detaylı bilgi veren Güler, “Maliyet muadil uçaklar ve Eurofighter’ı tedarik eden diğer ülkelerle benzer seviyede” dedi.

EKİPMAN FARKI VAR

Çömez ise SÖZCÜ’ye “Almanya 3 hafta önce sipariş verdi, 20 Eurofighter uçağa 3.3 milyar ödeyecek. İtalya bir yıl önce 24 uçağa 6.5 milyar sterlin ödedi” dedi. Uçaklar İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak girişimi ile üretiliyor. Bakan Güler, önerge cevabında şu bilgileri verdi: “Hava Kuvvetleri’nin harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla Eurofighter Typhoon projesi kapsamında alınacak teslimat kalemleri, 20 uçak ve uçaklara ait görev ekipmanları, muhtelif cins ve miktar mühimmattan oluşmaktadır.

Proje bedeli 5.4 milyar sterlindir. Bunun önemli kısmını mühimmat oluşturmaktadır. Diğer ülkelerin tedarik ettiği uçaklar ile farkı yoktur. Ödemeler bütçe imkânları dahilinde yıllara sari taksitler halinde planlanmıştır. Uçakların kısa sürede teslimi için çalışmalar devam etmektedir.”

NEDEN EUROFIGHTER?

Türkiye; Rusya’dan S-400 alınca ABD’nin F-35 uçak projesinden çıkarıldı. F-16’ların da bir süre sonra devreden çıkarılacağı göz önüne alınarak yeni arayışa girildi. Eurofıghter devreye girdi.

Radar ve füzesi ile öne çıkıyor

- F-16 uçakları 4. nesil olarak Eurofighter ise 4.5 nesil olarak tanımlanıyor.

- F-16’ya kıyasla daha güçlü çift motora sahip ve saatte 2 bin 495 kilometre sürat yapabiliyor.

- 2 bin 900 kilometre menzili bulunuyor.

- 25 bin fitin üzerindeki irtifalarda da G kuvvetine dayanabiliyor.

- Uzun menzilli Meteor füzelerinin kesin vuruş menzili havadan havaya 60 kilometre.

- Elektronik Taramalı Aktif Dizin isimli radar sistemi kullanıyor. Bu düşmanı yanıltıp görünmezlik sağlıyor.