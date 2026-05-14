Devre arasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jhon Duran, Rusya'dan Zenit'e kiralanmıştı. Bonservisi Suudi ekibi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı yıldız, geçen günlerde menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti.

MENAJERİNDEN ÇOK KONUŞULACAK HAMLE

Dün çıkan haberlerde Duran'ın menajerinin, transfer görüşmeleri için İstanbul'da olduğu ifade edilmişti. Yalnızca Galatasaray ile görüşülmesi beklenirken işin ardından bambaşka bir ters köşe çıktı...

Gazeteci Ersin Albayrak'ın aktardığı habere göre 22 yaşındaki golcü futbolcu, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi. Duran için, aracılar üzerinden Beşiktaş'a da haber gönderildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe adına çıktığı 10 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayan Duran, Zenit'te ise oldukça az şans buldu. Kolombiyalı yıldız, Rusya Ligi'nde çıktığı 6 maçta yalnızca 127 dakika süre buldu ve 1 gol atabildi.