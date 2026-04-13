Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmacı Ferhat Buran, büyük ödüle bir adım kala karşısına çıkan soruda aldığı kararla geceye damga vurdu.

500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada Ferhat Buran, ilk soruları rahat geçerek 500 bin TL’lik aşamaya kadar yükseldi.



Ancak 11’inci soruda karşısına çıkan bilgi sorusu yarışmacıyı zorladı. Kaju bitkisinin diğer adının sorulduğu soruda emin olamadığını belirten Buran, joker haklarını kullanmadan yarışmadan çekilme kararı aldı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Bu karar sonrası doğru cevap açıklanırken, yarışmacının büyük ödülü kaçırdığı görüldü. Ferhat Buran yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

İşte o soru:

“Antep fıstığıgillerden, yapraklarını dökmeyen, tropikal bir meyve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?”

A) Ata meyvesi

B) Kaynana yemişi

C) Bilader Ağacı

D) Elti tırnağı

Doğru cevap: C) Bilader Ağacı