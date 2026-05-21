Suudi ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi yakında sona erecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ülkesinde Sarı-Lacivertliler ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Farklı ülkelerde elde ettiği başarıları sayan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de yarım kalan bir hikayesi olduğuna vurgu yaptı.

Record'a konuşan Jesus'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Portekiz'de üç şampiyonluk yaşadım. Brezilya'da şampiyon oldum ve Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim. Çalıştığım ülkeler arasında geriye yalnızca Türkiye'de şampiyonluk kazanmak kaldı. Ancak çalıştığım Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupayı kazandıran da bendim."

"FENERBAHÇE'YE YAKIN"

Portekiz basınına göre Al-Nassr'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan Jesus'un önünde Fenerbahçe ve Portekiz Milli Takımı olmak üzere iki kuvvetli ihtimal bulunuyor. 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelmemesi halinde Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı yazılıyor.

Öte yandan Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması halinde Sarı-Lacivertliler ile olan mukavelesine "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde serbest kalır" şeklinde madde ekletmek istediği de belirtildi...