Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile başladığı sezonu geçici olarak göreve getirdiği Alvaro Arbeloa ile kapatmak üzere. Dünya devinin gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna en büyük adayı ise ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Jose Mourinho...

HÜCUM HATTININ EN ÖNEMLİ PARÇASI

Fransız basınında yer alan haberlere göre şu anda Benfica'yı çalıştıran ancak Real Madrid'e son derece yakın olan Mourinho, İspanyol deviyle yaptığı görüşmelerde bazı transfer taleplerinde bulundu. Bu isteklerin başında da Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geldi. Mourinho'nun, Osimhen'i hücum hattının en önemli parçası olarak konumlandırdığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN KAPISI KAPALI

Öte yandan Galatasaray ise sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen'i satmaya niyetli değil... Şampiyonlar Ligi için kurulacak kadronun iskeleti olarak belirlenen 27 yaşındaki yıldız golcü, takımın vazgeçilmez ismi olarak görülüyor. Osimhen için 150 milyon euronun altındaki teklifler için masaya dahi oturmayacak olan Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmedikçe takımdan gönderilmesi ihtimaline kapılarını kapalı tutuyor.