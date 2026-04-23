Bir temizlik forumunda, bir profesyonel temizlikçinin paslanmaz çelik lavabo üzerindeki çalışması dikkat çekti. Yoğun kireç ve pas tabakasıyla kaplanmış bir lavaboyu eski formuna kavuşturmak isteyen kullanıcı, diğer üyelerden aldığı tavsiyeler doğrultusunda uyguladığı yöntemin sonuçlarını öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla paylaştı.

KULLANILAN MALZEMELER VE UYGULAMA SÜRECİ

Temizlik görevlisi, mutfak temizliğinde sıkça kullanılan sirke veya kabartma tozu gibi doğal yöntemler yerine daha spesifik ürünler tercih ettiğini belirtti. Paylaşılan bilgilere göre, lavabodaki inatçı lekeleri çıkarmak için şu ekipmanlar kullanıldı:

-Güçlendirici etkili temizlik kremi

-Çelik ovma teli,

-Güçlü kireç çözücü formüller.

Temizlikçi, bu bileşenlerin yardımıyla birkaç haftadır üzerinde çalıştığı pas, küf ve kireç karışımı lekeleri kısa sürede tamamen arındırdığını ifade etti.

Daily Express'te yer alan haberde, uygulama sonrası paylaşılan fotoğraflarda, metal yüzeydeki renk değişimlerinin ve tortuların tamamen yok olduğu, lavabonun orijinal parlaklığına kavuştuğu görüldü. Forumdaki diğer kullanıcılar, yöntemin etkinliğini onaylarken, metal yüzeylerin uzun süre temiz kalması için alkol bazlı temizleyiciler ve paslanmaz çelik cilası kullanılması yönünde ek tavsiyelerde bulundu.

Bahsi geçen temizlik kremi gibi spesifik ürünlerin piyasada uygun fiyatlarla bulunabildiği belirtilirken, uzmanlar paslanmaz çelik yüzeylerde çizilme riskine karşı uygulama yapılırken dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Temizlik işleminin ardından yapılacak düzenli parlatma işlemlerinin, kireç oluşumunu geciktirdiği vurgulanıyor.