Erdoğan bölgesel ve ulusal gündemlere dair yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE NEVRUZ TEPKİSİ

"- (Terörsüz Türkiye) Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

(Terörsüz Türkiye) Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.

- Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.

- Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak, bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz.

- Önceki yıllar nevruzun ruhuna yakışmayan hadiseler yaşanırken Terörsüz Türkiye'nin de etkisiyle son 2 yılda bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz.

- Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz."

"ÇEKMEK İSTEDİKLERİ TUZAKLARA DÜŞMÜYORUZ"

"- Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. "Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık.

- Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik

- (ABD-İsrail ve İran) Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz

- Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan süreci doğru okuyan, devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında yer alıyor

- Birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli, soğukkanlı şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek süreci yönetiyoruz

- Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı, insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tutum sergilemelidir

- Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor"

PETROL FİYATLARI

"- (Petrol fiyatlarındaki yükseliş) Dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi tedbirleri devreye alıyoruz.

- Bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın.

- Plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin mağduriyetlere yol açmadan yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."