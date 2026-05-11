Araştırma, Japonya’daki Tokyo Bilim Üniversitesi ile NTT Corporation ortaklığında yürütüldü. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, lazer tabanlı kablosuz veri aktarımını daha düşük enerji tüketimiyle hızlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni teknoloji, klasik Wi-Fi sistemlerinden farklı olarak veri aktarımı için ışık kullanıyor. Araştırmacılar bu yöntem sayesinde sinyal karışıklığının büyük ölçüde azaldığını ve çok daha yüksek bant genişliği elde edildiğini söylüyor. Sistem özellikle yoğun cihaz kullanılan kapalı alanlar için geliştirildi.

AYNI ANDA 21 MİNİ LAZER ÇALIŞTIRDILAR

Araştırma kapsamında bilim insanları, çip üzerine yerleştirilen 5x5 lazer dizisini test etti. Deney sırasında 25 lazerden 21’i aynı anda çalıştırıldı ve her biri ayrı veri akışı taşıdı. Tek tek lazerlerin saniyede 13 ila 19 Gbps arasında hızlara ulaştığı açıklandı.

Sistem iki metre uzaklıktaki alıcıya veri gönderirken toplamda 362.7 Gbps seviyesine ulaştı. Araştırmacılar bunun şimdiye kadar geliştirilen en hızlı çip tabanlı optik kablosuz sistemlerden biri olduğunu belirtti.

Araştırmacılar sistemin özellikle veri merkezleri ve yoğun bağlantı kullanılan kapalı alanlarda gelecekte önemli rol oynayabileceğini düşünüyor.

Wİ-Fİ’DEN DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR

Çalışmanın en dikkat çeken noktalarından biri enerji tüketimi oldu. Ölçümlere göre sistem veri başına yaklaşık 1.4 nanojoule enerji harcadı. Bu oran, benzer koşullardaki gelişmiş Wi-Fi sistemlerinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Bilim insanları, artan veri trafiği nedeniyle kablosuz ağların giderek daha fazla enerji tükettiğine dikkat çekiyor. Yeni sistemin özellikle veri merkezleri, hastaneler, ofisler ve yoğun kullanıcı bulunan alanlarda önemli avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

TAMAMEN Wİ-Fİ’NİN YERİNE GEÇMEYECEK

Araştırmacılar, geliştirilen teknolojinin kısa vadede Wi-Fi’yi tamamen ortadan kaldırmayacağını vurguluyor. Yeni lazer tabanlı sistemin mevcut ağlarla birlikte çalışması ve yoğun veri trafiğini hafifletmesi hedefleniyor. Özellikle kalabalık kapalı alanlarda bağlantı sorunlarını azaltabilecek yeni nesil destek sistemi olarak görülüyor.