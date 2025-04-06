Türkiye Kupası’nda G.Saray’a elenip ağır yara alan F.Bahçe ile yarı finale kalan Trabzonspor, bugün Süper Lig’de karşılaşıyor. Fatih Tekke yönetiminde 3 maçta namağlup olan Bordo mavililer, F.Bahçe’yi yenip, 519 günlük üç büyükleri yenememe serisine son vermek istiyor.
Sarı lacivertliler ya 3 puan kazanıp, haftayı BAY geçen G.Saray ile arasındaki puan farkını üçe indirecek ve şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşıyacak ya da Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’ndan sonra Süper Lig’e de havlu atacak. Djiku ile Diego Carlos’un yabancı kontenjanına takılması bekleniyor.