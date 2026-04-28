İstanbul’un gözde semtlerinden Moda’da yaşanan ilginç kira pazarlığı, sosyal medyada gündem oldu.

Moda’daki 2+1 dairenin yenilenmesini isteyen ev sahibi Hulusi K., mevcut kira düzenlemesinin değişmesini talep ederek aylık kira bedelini 40 bin TL’ye çıkarmak istedi. Evde yaşayan genç çift ise bekledikleri bebek nedeniyle ekonomik yüklerinin arttığını belirterek bu rakamı yüksek bulduklarını ifade etti.

Taraflar arasında süren pazarlık sırasında ise ev sahibinden dikkat çeken bir talep geldi.

"İSMİMİ ÇOCUĞUNUZA VERİN KİRANIZI İNDİREYİM"

İddiaya göre Hulusi K., kira bedelini düşürmek için kiracılarına alışılmadık bir öneride bulundu. Ev sahibinin, doğacak erkek çocuğa kendi isminin verilmesi halinde kira bedelini yarıya indirebileceğini söylediği öne sürüldü. Ev sahibinin genç çifte, "Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım" dediği belirtildi.

TALEP SÖZLEŞMEYE EKLENMEK İSTEDİ

Olayın dikkat çeken kısmı yalnızca sözlü teklif ile sınırlı kalmadı. İddiaya göre Hulusi K., bu şartın kira sözleşmesinin “Özel Hükümler” bölümüne eklenmesini istedi. Genç çift, talebin ciddi şekilde dile getirilmesi üzerine durumun şaka olmadığını düşündü. Bu tuhaf pazarlık kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar durumu mizahi bir dille değerlendirirken, bazıları ise kira fiyatlarının geldiği noktaya dikkat çekti.

Öne çıkan yorumlardan biri ise şu "Kızıma bile Hulusi ismini veririm" oldu