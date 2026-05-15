İstanbul Kağıthane’de dün sabah saatlerinde 29 yaşındaki nöroloji uzmanı doktor Alime Özge K., erkek arkadaşı avukat Özgür Y.’nin dördüncü kattaki evinin terasından düşerek ağır yaralandı. Telsizler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, önce bir ağaca çarpan, ardından kaldırıma düşen doktor, sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak entübe edildi.

'TARTIŞMA YAŞANMADI' DEDİ

Olayın ardından polis ekipleri, avukat Özgür Y. ile evde bulunan iki kardeşini "bilgi sahibi" sıfatıyla emniyete götürdü. Özgür Y. ifadesinde, yaklaşık üç aydır kardeşleriyle birlikte yaşadığını, Alime Özge K. ile bir süredir ilişkilerinde sorunlar olduğunu ancak olay sabahı aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını savundu. Sabah saatlerinde kapı sesine uyandıklarını belirten Özgür Y., doktorun aniden terasa yönelerek kendisini aşağı bıraktığını, arkasından tutmaya çalışmasına rağmen engel olamadığını ileri sürdü.

DÜŞME ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa’da bir hastanede görevli olan Alime Özge K.’nin gece saatlerinde binaya geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binaya giriş yapan doktorun yaklaşık iki saat sonra terastan düştüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, Alime Özge K.’nin yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu tespit edildi.

Görgü tanıkları ve mahalle sakinleri, düşme anında yüksek bir ses duyduklarını ancak olay öncesinde herhangi bir tartışma ya da kavga sesine şahit olmadıklarını bildirdi.

MÜSTEHCENLİKTEN KAYDI ÇIKTI

Bina sakinlerinden Hüseyin Özkoca, sabah saatlerinde bir kişinin zillere bastığını, yaklaşık bir saat sonra ise bir düşme sesi duyduğunu ifade etti. Özkoca, aşağı indiğinde Özgür Y.’nin ağır yaralı haldeki doktora müdahale etmeye çalıştığını ve ambulans çağırdığını belirtti. Öte yandan, emniyet kayıtlarında yapılan incelemede Özgür Y.’nin "müstehcenlik" suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı, doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.