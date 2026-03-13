Lüksemburg Futbol Federasyonu (FLF), kadın milli takımını çalıştıran teknik direktör Daniel Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada Santos'un, altı yıldır çalıştırdığı Lüksemburg Kadın Milli Takımı'ndaki oyunculara uygunsuz mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. Federasyonun mesajları doğruladığı açıklama özetle şöyle: "Teknik direktörün takımdaki bazı oyunculara uygunsuz mesajlar gönderdiğine dair çeşitli şikayetler aldık. Şikayetlerin ardından derhal harekete geçtik. Toplanan ifadeler ve oyuncuların açıkça dile getirdiği güven kaybı, herhangi bir işbirliğini imkansız hale getirdi."

