Brezilyalı yıldız Neymar Junior, Santos-Remo maçının ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle Brezilya'da kadın düşmanlığıyla ilgili ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Yıldız futbolcu, maçın ardından kadın hakeme yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle ciddi bir ceza tehlikesi yaşıyor.

Sports Illustrated'ın haberine göre Neymar’ın, maç sonrası hakem Savio Pereira Sampaio’ya yönelik kullandığı "Bence hakem regl oldu ve bu yüzden öyle yönetti." ifadeleri ayrımcılık olarak değerlendirildi. Bu durumun, Brezilya Spor Adaleti Kuralları’nın "ayrımcı veya aşağılayıcı davranış" maddesi kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Santos forması giyen yıldız oyuncunun, disiplin talimatlarını ihlal ettiği ifade edildi.Neymar’ın 5 ila 10 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı. İhlalin farklı bir disiplin maddesinden değerlendirilmesi durumunda ise cezanın 1 ila 6 maç arasında kalabileceği kaydedildi.