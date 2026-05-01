Dünyanın en büyük yatırım bankası ABD'li JPMorgan'da patlak veren 'taciz' soruşturması, tüm dünyada tartışmalara neden oldu.



İddialara göre banka bünyesinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan 37 yaşındaki Lorna Hajdini, kendinden daha alt pozisyonda çalışan bazı erkeklere sistematik cinsel istismarda bulundu. Çalışanlara ırkçı ifadeler kullandığı, kendisiyle birlikte olmaya zorladığı ve cinsel birliktelik için çalışanlara ilaç verdiği iddialarının ardından olaya ilişkin JPMorgan tarafından soruşturma başlatıldı.



OLAĞANÜSTÜ İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Dava dosyasına göre gizli kimliği 'John Doe' olarak açıklanan mağdur çalışan, aylar boyunca rıza dışı cinsel eylemlere zorlandığı ve reddetmesi halinde kariyerinin bitirileceği yönünde tehdit edildiğini belirtti. Lorna Hajdini hakkında kamuoyuna yansıyan iddialardan bazıları şu şekilde:



- Yetkisini kullanarak genç erkek çalışanları taciz etti

- Evli bir erkeği, rızası olmadan cinsel birlikteliğe zorladı

- Farklı türde ilaçlar ile erkekleri uyuşturarak birlikte oldu

- Siyahi çalışanlarla birlikte olmak için ırkçı ifadeler kullandı.

- Çalışanları, şikayetçi olmaları halinde kariyerlerini bitirmekle tehdit etti.



BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ



Olağanüstü iddiaların ardından hızla soruşturma başlatan JPMorgan, yaptığı açıklamada söz konusu iddialara ilişkin destekleyici nitelikte hiçbir bulguya rastlanılmadığını belirtti.



Bankadan yapılan bilgilendirmede, iç soruşturma sürecinde mağdur olduğunu iddia eden kişi ile temas kurulduğunu ancak söz konusu kişinin kanıt sunmayı ya da banka ile işbirliği yapmayı tamamen reddettiği aktarıldı. Lorna Hajdini'nin alınan savunmasında, anlatılanların tamamının iftira ve yalan olduğunu belirtmesinin ardından banka, söylenenleri destekler nitelikte hiçbir kanıt olmadığını yineledi.



Ayrıca mağdur kişi ile Hajdini'nin hiyerarşik olarak benzer pozisyonlarda olduğunu belirterek, hikayede bahsedilen 'mobbing' ve 'alt-üst' ilişkisinin de mümkün olamayacağı açıklandı.





