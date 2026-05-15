Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cumartesi günü ‘sporun birleştirici gücüne’ vurgu yaparak, İstanbul’daki 648 amatör futbol kulübüne 180 milyon TL yardım müjdesi verdi. Bak, kasım ayında ikinci bir 180 milyon TL daha yardım yapılacağını açıkladı. Bak’ın bu sözleri sevinçle karşılandı

LİSTEDE YOKSUNUZ!

Kadın futbolunda faaliyet gösteren kulüpler de sevinçle Ataköy’deki İl Müdürlüğü’ne yardım başvurusu yaptı. Ancak hiç beklemedikleri bir cevap aldılar: ‘’Adınız yardım listesinde yok.’’ Neden? Çünkü yardım sadece erkek futbolunu kapsıyordu. Amatör kadın futbol kulüpleri kapsam dışı! Amatör futbolda bile kadının adı yok!

DÜZELTİN HATANIZI

Sporun birleştirici gücünden bahsedilirken, destek programının cinsiyet üzerinden bölünmesi doğal olarak hayal kırıklığına yol açtı. Konu İstanbul’daki futbol yetkililerine taşındı. Kadın futbolunda şimdi Bakan Bak’ın ‘’Birleştiricilik vurgusuna uygun bir karar alınması bekleniyor.