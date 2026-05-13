Bölgedeki birçok köyde temiz su kaynaklarının yetersiz olması ve yağış miktarının giderek azalması, bu yöntemin kullanılmasında büyük rol oynuyor. Özellikle geçmişte kadınlar ve çocuklar, su taşıyabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyordu.

Projede yaklaşık 600 metrekarelik özel ağ kullanılıyor. Sisli hava ağlardan geçerken küçük su damlacıkları yüzeyde birikiyor ve depolama sistemlerine aktarılıyor. Toplanan su daha sonra kilometrelerce uzunluktaki boru hatlarıyla köylere ulaştırılıyor.

GÜNDE BİNLERCE LİTRE SU TOPLANIYOR

Yıllardır aktif olarak kullanılan sistem, dünyanın en büyük sis toplama projelerinden biri olarak gösteriliyor. Kurulan ağlar sayesinde günde binlerce litre su elde edilebiliyor.

Bölgedeki birçok köyde yaşayan insanlar geçmişte temiz suya ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyordu. Özellikle kadınlar ve çocuklar, günün büyük bölümünü su taşımakla geçiriyordu.

HAVADAKİ NEMİ SUYA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Projede yağmur veya yer altı suyu yerine doğrudan havadaki nem kullanılıyor. Ağ yüzeyinde biriken su damlaları özel kanallarla depolama tanklarına aktarılıyor.

Uzmanlara göre sistem, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede geliştirilen en dikkat çekici doğal çözümler arasında yer alıyor. Benzer projelerin gelecekte farklı kurak bölgelerde de kullanılabileceği belirtiliyor.