Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü denetim çalışmaları kapsamında yeni bir açıklama yaptı. 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuna duyurulan bilgiye göre, piyasada bulunan iki farklı oda kokusunun insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi.

SAĞLIĞA ZARARLI ODA KOKULARI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirdiği kontroller sonucunda iki ayrı oda kokusunun güvenli olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerde bu ürünlerin kullanımının riskler taşıdığı tespit edildi.

TOPLATILMA KARARI ALINDI

Sağlık riski taşıdığı saptanan ürünlerin yalnızca satışının durdurulmasıyla yetinilmedi aynı zamanda piyasadan tamamen toplatılmalarına da karar verildi. Bu adım, tüketicilerin olası zararlarının önüne geçilmesi için atıldı.

Ticaret Bakanlığı, denetim çalışmalarının aralıksız süreceğini ve sağlığa zararlı ürünlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların, güvenli ürün kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve güncellenen 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni takip etmeleri önerildi.