İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gece saatlerinde Topkapı istikametine doğru ilerleyen Muhammet İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç, ilk olarak aynı yönde seyreden bir motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil, refüjü aşarak yan yolda faaliyet gösteren bir kafeye girdi.
6 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kafede oturan müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 5 müşteriye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet İ. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç üzerinde tedbir amaçlı incelemelerde bulundu. Kafenin içine giren otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.