Kahramanmaraş, gece saatlerinde tüyler ürperten feci bir trafik kazasına sahne oldu. Batı Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Ümit Kalay yönetimindeki otomobil, Hal Kavşağı altgeçidine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüjde bulunan aydınlatma direğine hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezilerek ikiye katlanan ve demir yığınına dönen otomobilde can pazarı yaşandı. Korkunç kazada sürücü Ümit Kalay ile araçta yolcu konumunda bulunan Kadir Diler ve Osman Eren Yüce ağır şekilde yaralanarak kabinde sıkıştı.

3 YARALI İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine adeta koordineli bir kurtarma ordusu sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, zamana karşı zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. İtfaiye erlerinin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda hurdaya dönen araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun takibi yapılırken, emniyet güçleri trafiği aksatan aracı yoldan kaldırdı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.