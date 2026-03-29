Olay, saat 12.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sonrası evin bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Çökme sırasında çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, bahçe duvarından kopan parçalar park halindeki aracın üzerine yıkıldı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bahçe duvarından kopan parçalar otomobilde hasar meydana gelmesine neden oldu.

