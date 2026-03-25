Savunma sanayisinde maliyet dengelerini değiştirmesi beklenen yeni nesil enerji silahı LOCUST X3, özellikle düşük maliyetli kamikaze İHA tehditlerine karşı geliştirilen en güncel çözüm olarak sahneye çıktı.

AeroVironment (AV) tarafından tanıtılan bu üçüncü nesil sistem, İran yapımı Shahed-136 ve Rusya’nın Geran-2 gibi seri üretilen ucuz platformlarını, atış başına 5 doların altında bir maliyetle etkisiz hale getirerek modern hava savunma doktrinini yeniden şekillendiriyor.

Sahadaki askerlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda optimize edilen LOCUST X3, önceki versiyonlara kıyasla daha geniş bir ışın açıklığına ve 20 ile 35 kilovat arasında değişen bir güç kapasitesine sahip.

Bu teknolojik ilerleme, sistemin sadece küçük ticari dronları değil, 600 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilen 3. grup sabit kanatlı insansız hava araçlarını ve insansız deniz araçlarını da daha uzun menzillerden imha etmesine olanak tanıyor.

İKMAL YAPMADAN SÜREKLİ SAVUNMA YAPABİLİYOR

Mevcut savunma sistemlerinde kullanılan Patriot füzelerinin yaklaşık 3 milyon dolar, AIM-9X Sidewinder’ların ise 400 bin dolar seviyesindeki birim maliyetleri, 20 bin dolarlık kamikaze İHA’lara karşı ekonomik bir sürdürülebilirlik sorunu yaratıyordu.

AV İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Aaron Westman’ın vurguladığı üzere X3, sunduğu aşırı düşük maliyet etkinliğinin yanı sıra mühimmat ikmali sınırlaması olmaksızın sürekli savunma yapabilme kabiliyetiyle bu asimetrik tehdidi ortadan kaldırmayı hedefliyor.